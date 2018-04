وست بروميتش الإنجليزي يعلن إقالة آلان باردو

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، رسميًا إقالة الآن باردو المدير الفني للفريق من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الإدارة توصلت لاتفاق مع آلن باردو يقضي بفسخ التعاقد بين الطرفين.

وبات فريق وست بروميتش ألبيون قاب قوسين أو أدنى من توديع مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والهبوط لدوري الدرجة الأولى “شامبيونشيب”.

West Bromwich Albion and Alan Pardew have agreed to mutually part company following discussions between both parties.#WBAhttps://t.co/5nB4TJWdes

