وست بروميتش الإنجليزي يعلن إقالة آلان باردو

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، رسميًا إقالة الآن باردو المدير الفني للفريق من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الإدارة توصلت لاتفاق مع آلن باردو يقضي بفسخ التعاقد بين الطرفين.

وبات فريق وست بروميتش ألبيون قاب قوسين أو أدنى من توديع مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والهبوط لدوري الدرجة الأولى “شامبيونشيب”.

West Bromwich Albion and Alan Pardew have agreed to mutually part company following discussions between both parties.#WBAhttps://t.co/5nB4TJWdes — West Bromwich Albion (@WBA) April 2, 2018

وست بروميتش ألبيون تلقى الهزيمة الثامنة على التوالي أمام بيرنلي بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي، ليتوقف رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ20 والأخير، بعيداً عن منطقة الأمان فى جدول الترتيب بفارق 10 نقاط قبل 6 مباريات على نهاية المسابقة.

وبات وست بروميتش ألبيون بات يحتاج لـ”معجزة” من أجل البقاء، والتي تتمثل بعدم الخسارة فى المباريات الـ4 المقبلة على الأقل وخسارة كريستال بالاس في المباريات ذاتها، بالإضافة إلى تعثر ناديي ستوك سيتي وساوثهامبتون.