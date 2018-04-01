غوارديولا يفتقد أهم أسلحته خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أن مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من غير المرجح مشاركته أمام ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ويستضيف ليفربول، الفريق الوحيد الذي انتصر على سيتي في البريميرليغ، فريق غوارديولا في أنفيلد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دوري الأبطال.

وغاب الدولي الأرجنتيني عن مواجهتي منتخب بلاده الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا بسبب مشاكل في الركبة أبعدته عن الملاعب نحو شهر ويكافح حاليًا حتى يكون لائقًا للمشاركة أمام ليفربول.

ويأمل المدير الفني الإسباني في ضم مهاجم أتليتكو مدريد السابق لقائمة الفريق التي ستغادر إلى ليفربول لكنه في الوقت ذاته لا يريد المغامرة بهداف الفريق.

ويأتي قرار غوارديولا باحتمالية إراحة أغويرو نظرا لأنه سيواجه مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل في مباراة قد تحسم فوز سيتي باللقب المحلي.

وقال غوارديولا يوم الأحد: “سنتابع موقف أغويرو. لا زال يغيب عن التدريبات ونأمل أن تتحسن حالته. في هذه الحالات يتطور الموقف يوما بعد يوم ونأمل في مشاركته ربما ليس في التشكيلة الأساسية لكن قد نحتاجه على مقاعد البدلاء”.

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق “سنواجه يونايتد وبعدها نستضيف ليفربول في الإياب وربما يتعين علينا تغيير طريقة اللعب حيث لدينا ستة مهاجمين. فنحن بحاجة لأغويرو وغابرييل جيسوس ولوكاس نميشا وخلفهم رحيم سترلينغ. نحتاج للجميع”.

واعترف غوارديولا بأنه يخشى القوة الهجومية لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب المكونة من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني حيث تألق الثلاثي في فوز ليفربول 4-3 على سيتي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال غوارديولا: “ماني وفيرمينو وصلاح الثلاثة لا يمكن إيقافها تقريبًا إنهم رائعون حقا وسريعون للغاية. لكن هذا دور الثمانية ولا يمكن أن نواجه فريقا سهلا”.

ويسعى سيتي للفوز بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا، حيث كانت أفضل نتائجه بلوغ قبل النهائي في نسخة عام 2016 مع التشيلي مانويل بليغريني.