كونتي يحدد سبب تراجع نادي تشيلسي الموسم الحالي

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن فريقه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قدّم أداءً مناسبًا لمستواه وقدراته خلال الموسم الحالي، وإن الصعاب التي واجهها جاءت بسبب رحيل لاعبين من أصحاب الخبرة والتأثير خلال السنوات القليلة الماضية.

وغادر النادي اللندني عدد من اللاعبين الذين سبق أن ساعدوه على تحقيق النجاح على المستويين المحلي والأوروبي، ومن بينهم المدافعان جون تيري وبرانيسلاف إيفانوفيتش إلى جانب حارس المرمى بيتر تشيك، في حين انتقل لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش إلى مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الماضي.

وقال كونتي الإيطالي قبل مواجهة فريقه مع جاره اللندني توتنهام هوتسبير في وقت لاحق اليوم الأحد: “قدّمنا الأداء الذي نستحقه هذا الموسم.. خلال آخر عامين أو 3 فقدنا لاعبين مهمين وعندما تفقد لاعبين مهمين يتمتعون بالخبرة والاحترام اعتادوا على الفوز فإنك تخسر كثيرًا”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “في الموسم الماضي كان مستوانا جيدًا جدًا لكنه ربما كان موسمًا رائعًا بالنسبة لنا.. في الموسم الحالي نحن نستحق اللعب من أجل هذا الهدف (المركز الرابع) لكن بالطبع الكل يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أفضل هدف للفريق”.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 56 نقطة متخلفًا بفارق 5 نقاط عن جاره توتنهام، بينما يسعى كل منهما جاهدًا للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال كونتي: “الفريق لديه لاعبون شبان بحاجة إلى اكتساب الخبرة والتطور ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضًا على مستوى الجوانب الشخصية وهذا لن يتحقق إلا من خلال خوض مباريات كبيرة”.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود خلافات بين كونتي وإدارة النادي حول سياسة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة مطلع العام الحالي.