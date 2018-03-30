تشيلسي ومانشستر يونايتد ينافسان ريال مدريد على ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد دخلا في منافسة على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” فإن تشيلسي ومانشستر يونايتد أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع ليفاندوفسكي الذي أشارت تقارير سابقة إلى رغبته في مغادرة بايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة أن الناديين الإنجليزيين يريدان استغلال رغبة ليفادوفسكي في ترك بايرن ميونخ، لكن الصحيفة توقعت أن يصدم اللاعب الناديين لرغبته في اللعب لريال مدريد.

وقالت تقارير مختلفة قبل أيام إن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 29 عامًا قد أبلغ إدارة ناديه بايرن ميونخ رغبته في اللعب لريال مدريد، رغم أن عقده مع الفريق البافاري يمتد إلى 30 يونيو 2021 ..

وقرر ليفاندوفسكي قبل أيام تغيير وكيل أعماله بتعيين بيني زاهافي حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام ألمانية وإسبانية مؤشرًا على اقترابه من ريال مدريد.

وسبق لريال مدريد أن أبدى رغبته في التعاقد مع ليفاندوفسكي عندما سجل المهاجم البولندي 4 أهداف في مباراة واحدة ضد ريال مدريد عندما لعب أمام بروسيا دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2013.

لكن المهاجم البولندي فضّل الانتقال إلى بايرن ميونخ، لكن فشله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يجعله أقرب إلى ريال مدريد.