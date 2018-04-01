أوباميانغ يقود آرسنال لفوز متأخر على ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي

قاد المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ فريقه آرسنال إلى فوز كبير على ضيفه ستوك سيتي في إطار مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناوب على تسجيل ثلاثية آرسنال بيير-إيميريك أوباميانغ (هدفين) في الدقيقتين 75 و86، في حين سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء بعد تدخل من برونو مارتينس إندي على مسعود أوزيل ليتقدم أوباميانغ ويسدد على يسار الحارس ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 75.

وأضاف أوباميانغ الهدف الثاني بتسديدة على يسار حارس ستوك سيتي في الدقيقة 86 بعد ركلة ركنية لعبها الألماني مسعود أوزيل.

واختتم لاكازيت ثلاثية آرسنال في الدقيقة 89 بتسديدة من ركلة جزاء بعد تدخل من بابي أليون ندياي على ألكسندر لاكازيتي سجلها اللاعب نفسه.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 51 نقطة لكنه ظل في المركز السادس، في حين تجمد رصيد ستوك سيتي في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) وفي رصيده 27 نقطة.