مساعد آرسين فينغر: رغبته في النجاح مع آرسنال لا تزال قوية

قال ستيف بود مساعد آرسين فينغر إن رغبة مدرب نادي آرسنال الإنجليزي في النجاح لم تقل، مشيرًا إلى أنه يؤدي “عملًا رائعًا” مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحلَّ بود بدلًا من فينغر المريض خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء ستوك سيتي في الدوري يوم الأحد المقبل، ووصف الرجل الفرنسي البالغ من العمر 68 عامًا أنه مدرب عظيم.

وتعرَّض فينغر لانتقادات حادة خلال المواسم الأخيرة بسبب فشل آرسنال في المنافسة على الألقاب الكبيرة.

ويقترب آرسنال من إنهاء الموسم الـ 14 على التوالي دون التتويج بلقب الدوري، وقال فينجر مؤخرًا إن المطالبات بترك منصبه خلال السنوات الأخيرة سببها التحامل ضد المدربين كبار السن.

وعما إن كانت رغبة فينغر لا تزال قوية في النجاح أجاب بود:”بالتأكيد إنه مدرب رائع، وخلف الأبواب المغلقة لم أقابل من قبل شخصًا يتمتع بنفس النهم والإصرار على الفوز في مباريات كرة القدم، ورغبته تظل قوية كما كانت دومًا”.

ويتولّى فينغر قيادة آرسنال منذ 1996، وأحرز لقب الدوري ثلاث مرات، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات، لكنه أخفق في التتويج في أوروبا.

ويحتل آرسنال المركز السادس في الدوري برصيد 48 نقطة من 30 مباراة، وتتوقف تقريبًا آماله في الفوز بلقب هذا الموسم على مشواره في الدوري الأوروبي إذ يواجه تشسكا موسكو في دور الثمانية الأسبوع المقبل.

وأضاف بود، وهو مدافع سابق في آرسنال، عن فينغر:”يؤدي عملًا رائعًا منذ فترة طويلة، وأنا معجب به بشدة، وهو واحد من أعظم المدربين وشرف لي أن أجلس بجانبه”.

وتدرب لاعب الوسط جاك ويلشير دون مشاكل بعد غيابه عن مباراتي إنجلترا الوديتين ضد هولندا وإيطاليا منذ أيام بسبب إصابة بالركبة.

كما خاض المهاجم ألكسندر لاكازيت حصة تدريبية كاملة بعد خضوعه لجراحة بسيطة في الركبة الشهر الماضي.

ويقبع ستوك في المركز قبل الأخير، لكنه هزم آرسنال 1-صفر في الدوري هذا الموسم.