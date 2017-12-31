آرسين فينغر يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع آرسنال في الدوري الإنجليزي.. تعرّف عليه

انفرد الفرنسي آرسين فينغر، مدرب نادي آرسنال، بالرقم القياسي لعدد المباريات التي قاد خلالها فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع خوضه الأحد مباراته رقم 811 في البطولة.

وحقّق فينغر (68 عامًا) هذا الإنجاز مع انطلاق صافرة بداية المباراة بين فريقه و”وست بروميتش ألبيون”، في الجولة 21 من الدوري، وفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية.

ويتعلق هذا الرقم بالمباريات التي تم خوضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي بدأ العمل به في 1992.

وخلال أعوامه العشرة الأولى على رأس الجهاز الفني لـ”المدفعجية”، حقق “فينغر” لقب الدوري المحلي 3 مرات، وكأس إنجلترا 4 مرات، إلا أن الفريق لم يحرز أي لقب منذ ذلك الحين، وغاب هذا الموسم عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ نحو 20 عامًا.