آرسين فينغر يستفز جماهير آرسنال بهذا التصريح

اعتذر المدرب الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، لجماهير الفريق التي كانت ترغب في التخلي عنه بنهاية الموسم الماضي.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية عن فينغر قوله: “بعض جماهير آرسنال تمنَّت رحيلي بنهاية الموسم الماضي، وعندما جدَّدت عقدي تمنَّوا قتلي.. أعتذر لكم.. ما زلت هنا”.

وأضاف: “الموسم الماضي حققنا 75 نقطة في الدوري الإنجليزي، وفزنا بكأس الاتحاد، وهذا الأمر ليس كافيًا، لكن بعض الفرق حققت نتائج أسوأ”.

وتابع: “في الماضي كنَّا نتأهل لدوري أبطال أوروبا كل موسم دون تحقيق بطولة، فكان الجميع ينتقدني لأجل ذل، وفي الموسم المنصرم حققنا لقبًا وفشلنا في التأهل لدوري الأبطال وأيضًا تلقيت سهام النقد”.

وكان فينغر قد جدد عقده مع آرسنال لموسمين، رغم التظاهرات التي نظمتها جماهير الفريق في العاصمة لندن والتي طالبت برحيل المدرب الفرنسي.

ويتولّى فينغر تدريب آرسنال منذ العام 1996، لكنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ تولّي المنصب، بعد أن احتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويتجدد الصراع بين آرسنال وتشيلسي غدًا الأحد عندما يصطدمان في بطولة الدرع الخيرية أمام تشيلسي على ملعب ويمبلي.