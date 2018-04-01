ظهر متكأً على عكازين.. هل يغيب آدم لالانا نجم نادي ليفربول عن منتخب إنجلترا في كأس العالم؟

نشرت صحيفة “صن” البريطانية صورا لنجم نادي ليفربول، الإنجليزي آدم لالانا، وهو يتكئ على عكازين، إثر إصابته القوية في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، مساء السبت، في الجولة الـ32 للدوري الإنجليزي.

وظهر اللاعب الدولي في الصور أثناء نزوله من حافلة الفريق، ويسير على العكازين بمساعدة أحد الأصدقاء.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بعد الفوز بنتيجة (2-1): “لم أتحدث مع لالانا ولكني رأيته، الأمر محزن للغاية، لا نعرف حتى اللحظة مدى خطورة الإصابة، ولكن المشاهد الأولية تؤكد أنها قوية للغاية.. يبدو أنها إصابة عضلية، والأمور ستتضح في أقرب وقت”.

وأضاف: “أنه صديقنا وزميلنا ولاعب لازمه سوء حظ كبير هذا الموسم.. أعتقد أن أحد أكبر انجازات الفريق هذا الموسم هو اللعب دون لالانا طوال الموسم تقريبًا، وهو أمرا لم يكن في حساباتنا”.

وبسؤاله حول حظوظه في اللحاق بنهائيات كأس العالم الصيف المقبل، أكد كلوب أنه من المبكر جدًا معرفة هذا الأمر، على الرغم من أن الإصابة، التي تبدو أنها في مكان الإصابة القديمة في ربلة الساق، لا تبدو بسيطة.

وخاض لالانا مباراته الأولى مع إنجلترا هذا الموسم خلال التعادل 1-1 مع إيطاليا، يوم الثلاثاء الماضي، وقبل أن يدخل تشكيلة ليفربول ضد كريستال بالاس، ليصاب بعد مشاركته لمدة 5 دقائق كبديل.

وتبدأ إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام تونس في الـ 18 من يونيو كما تلعب في المجموعة السابعة مع بنما وبلجيكا.