موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، والكرة العربية والمصرية بشكل خاص المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام يوم الأربعاء المقبل، ويستضيفها استاد “آنفيلد”.

وأوقعت قرعة دور المجموعات ليفربول في المجموعة الخامسة رفقة إشبيلية وسبارتاك موسكو وماريبور، واستطاع العبور لثمن النهائي كمتصدر بعد أن جمع زملاء محمد صلاح 12 نقطة، وتأهل لدور الـ16 ليقابل بورتو الذي تلقى خماسية في لقاء الذهاب، وتعادلا تعادلاً سلبياً في لقاء الإياب، ليتأهل ليفربول لدور الـ8، والتي أوقعته القرعة في صدام مباشر مع مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، صعد مانشستر سيتي متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، والتي تضم أيضًا كلاً من نابولي وشاختار وفيينورد، ليتأهل إلى دور الـ16 لمقابلة بازل السويسري ويتأهل على حسابهم بعد أن فاز بإجمالي نتيجة (5-2) في مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل السيتيسينز إلى دور الـ8.

وبدأت التصريحات الساخنة من قبل المدرب الإسباني غوارديولا، حيث شدد على أن تركيز فريقه حاليًا ليس على مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بالدوري، والتى تعتبر مباراة الحسم للقب البريميرليغ، وإنما على مباراة ليفربول بذهاب ربع نهائي دورى الأبطال.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 2 HD.