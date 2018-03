جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز بعد فوز ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد‎ (صورة)

أصبح مانشستر سيتي على بعد انتصارٍ واحدٍ من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على مضيفه إيفرتون، اليوم السبت.

ويملك سيتي 84 نقطة من 31 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وقبل قمة المدينة الأسبوع المقبل.

فيما أصبح روميلو لوكاكو أول بلجيكي يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي عندما استعاد مانشستر يونايتد المركز الثاني سريعًا من ليفربول بتغلبه 2-صفر على سوانزي سيتي.

وأصبح رصيد يونايتد 68 نقطة من 31 مباراة، وبفارق نقطتين عن ليفربول ثالث الترتيب، والذي خاض 32 مباراة. وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب برصيد 81 نقطة من 30 مباراة، وسيلتقي ضيفه إيفرتون تاسع الترتيب اليوم أيضًا.

