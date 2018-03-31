جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز بعد فوز ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد‎ (صورة)

أصبح مانشستر سيتي على بعد انتصارٍ واحدٍ من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على مضيفه إيفرتون، اليوم السبت.

ويملك سيتي 84 نقطة من 31 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وقبل قمة المدينة الأسبوع المقبل.

فيما أصبح روميلو لوكاكو أول بلجيكي يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي عندما استعاد مانشستر يونايتد المركز الثاني سريعًا من ليفربول بتغلبه 2-صفر على سوانزي سيتي.

وأصبح رصيد يونايتد 68 نقطة من 31 مباراة، وبفارق نقطتين عن ليفربول ثالث الترتيب، والذي خاض 32 مباراة. وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب برصيد 81 نقطة من 30 مباراة، وسيلتقي ضيفه إيفرتون تاسع الترتيب اليوم أيضًا.

Man Utd are all that stand between Man City and a 3rd #PL crown ???? pic.twitter.com/bTb9UIkkOW — Premier League (@premierleague) March 31, 2018

وسجل المتألق صلاح هدفه الـ 29 في الدوري هذا الموسم قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليهدي ليفربول فوزًا مثيرًا على مضيفه كريستال بالاس.

بينما أحرز ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي 2016، هدفين مع اقتراب النهاية، ليفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون الذي دفع ثمن إهدار ركلة جزاء.

وابتعد وست هام يونايتد من منطقة الهبوط بالفوز 3-صفر على ساوثامبتون، مستفيدًا من ثنائية ماركو أرناوتوفيتش.

ويتقدم هدرسفيلد تاون ثلاث نقاط على منطقة الهبوط عقب خسارته 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد الذي سجل الهدف عن طريق أيوزي بيريز.

ويملك وست بروميتش 20 نقطة في المركز الأخير، ويتأخر سبع نقاط عن ستوك سيتي، ويحتل ساوثامبتون المركز 18 برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطتين عن بالاس، وثلاث نقاط عن سوانزي، وهدرسفيلد، بينما يملك وست هام 33 نقطة، وتقدّم إلى المركز 14.