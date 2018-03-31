مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويصبح على بعد فوز واحد من لقب الدوري الإنجليزي

أصبح مانشستر سيتي على بعد انتصار واحد من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على مضيفه إيفرتون اليوم السبت.

وتقدّم فريق بيب غوارديولا، الذي سيحسم اللقب إذا فاز في قمة مانشستر يوم السبت المقبل، بهدف بعد مرور أربع دقائق عن طريق تسديدة قوية من ليروي ساني بعد تمريرة عرضية متقنة من ديفيد سيلفا.

وبعد ثماني دقائق أصبحت النتيجة 2-صفر بعدما أرسل كيفن دي بروين كرة عرضية، حوّلها المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس إلى هدف.

وسيطر سيتي تمامًا على الكرة، وصنع سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 37 عندما أرسل كرة عرضية قوية، قابلها رحيم سترلينغ بسهولة داخل مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وقلّص إيفرتون الفارق، وسجل الهدف الوحيد عن طريق يانيك بولاسي بتسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم، ثم دخلت المرمى.

ويملك سيتي 84 نقطة من 31 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وقبل قمة المدينة الأسبوع المقبل.