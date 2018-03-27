جيسوس يراوغ مانشستر سيتي ويرفض تجديد عقده

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي رفض عرضا جديدا من متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 90 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وسجل هدفا من ضربة رأس في الدقيقة 38 لتنتصر البرازيل، التي خسرت مرة واحدة تحت قيادة المدرب تيتي وافتقدت القائد نيمار، على تشكيلة احتياطية لألمانيا لتستعيد بعض كبريائها بعد الخسارة 7-1 قبل نحو أربعة أعوام.

وبدا المهاجم الدولي مستعداً لتوقيع عقد جديد بشروط جديدة مع سيتي لإضافة عام اخر على عقده الحالي ليبقى مع الفريق حتى 2023 لكن رغم ذلك قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المفاوضات بين جيسوس وسيتي لم تنجح.

وأجل ممثلوا جيسوس المفاوضات إلى ما بعد كأس العالم في ظل إصرارهم على رفع الراتب إلى مئة ألف استرليني في الأسبوع.

ويتردد أن جيسوس البالغ عمره 20 عاما يحصل على 65 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ، لكنه يريد زيادة كبيرة في راتبه من البقاء مع متصدر البريميرليغ.

ولا يزال يثق النادي الإنجليزي في قدرته على الاحتفاظ بمهاجمه الشاب الذي أجل كل شيء إلى ما بعد كأس العالم في روسيا بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز المقبلين.

وتألق جيسوس مع سيتي منذ انتقاله للفريق العام الماضي مقابل 27 مليون استرليني لكنه تعرض لإصابة طويلة ويخشى من تكرارها.