استبدال جيسوس بعد إصابة قوية في مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس (فيديو وصور)

تعرّض البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي، لإصابة قوية في مواجهة كريستال بالاس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ظهر اليوم الأحد بملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر المدير الفني غوارديولا، في الدقيقة 23، لإشراك المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مكان جيسوس، الذي لم يقدر على استكمال المباراة بسبب إصابة تعرض لها.

Gabriel Jesus deixa o campo chorando, to choroso tbm. pic.twitter.com/Jxc8xgROW9 — joão marcos (@Joao_Marcos_N) December 31, 2017

ولم يتمالك جيسوس نفسه من الحزن، وبكى كثيرًا في أحضان أعضاء الجهاز الطبي لمانشستر سيتي، وسط محاولات من بيب غوارديولا لتهدئة اللاعب البرازيلي الشاب.

ويعد جيسوس من أبرز الأسلحة الهجومية في خطط غوارديولا مع كل من رحيم سترلينغ، أغويرو، وليروي ساني، وكيفن دي بروين.

Lance da contusão do Gabriel Jesus pic.twitter.com/ekNoXrrE5y — Leniz Souza (@Leniz_Souza) December 31, 2017

وقبلها بدقائق قليلة، اضطر روي هودسون مدرب كريستال بالاس أيضًا لاستبدال المدافع المخضرم سكوت دان بعد تعرضه لإصابة قوية، ليشارك مكانه مارتن كيلي.