ماذا قال محمد صلاح بعد هدفه القاتل في مباراة ليفربول وكريستال بالاس؟ (فيديو)

في ليلة تاريخية قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه لإنقاذ نادي ليفربول من الهزيمة أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، ليعرب عن سعادته بفوز فريقه بنقاط المباراة كاملة ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد أحرز هدفًا قاتلًا في شباك كريستال بالاس في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد لصالح ليفربول.

وقال صلاح في تصريحات لقناة “بي إن سبورتس” عقب المباراة: “بالنسبة لي أهم شيء هو النتيجة في النهاية، فأنا أعمل لصالح الفريق والأهم هو الحصول على النقاط الثلاث كاملة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال اللعب أمام كريستال بالاس على ملعبهم ليس أمرًا سهلًا وهو ما يوضح صعوبة اللقاء”.

وبالحديث عن هدفه القاتل، أوضح: “توقعت مجيء الكرة لصالحي عندما قام أندرو روبرتسون بالكرة العرضية والتقطتها بالقدم اليسرى وتهيأت أمامي وسددتها بقدمي اليمنى قوية تجاه المرمى”.

وأتم: “وفي النهاية سكنت الشباك وأحرزنا نقاط المباراة، وهذا أهم شيء”.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 29 هدفًا على قمة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق خمسة أهداف عن هاري كين أقرب منافسيه.

وعادل محمد صلاح رقم ديديه دروغبا كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني.