محمد صلاح يجاور كريستيانو رونالدو وميسي في قائمة “التشكيل المثالي” للربع الأول من 2018

تصدر المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة التشكيلة المثالية في الربع الأول من 2018.

وبحسب إحصائيات المرصد الكروي “CIES”، حجز صلاح، هداف الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا، مقعدًا له ضمن التشكيلة المثالية، حيث اختير ليكون جناحًا إلى جانب نجم برشلونة ليونيل ميسي.

واستحوذ الدوري الإسباني على نصيب الأسد من التشكيلة المثالية بأربعة لاعبين، هم إلى جانب ميسي وكريستيانو، داني كاربخال والألماني توني كروس (ريال مدريد).

وجاءت التشكيلة المثالية التي أعلن عنها المرصد الكروي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الفرنسي هوغو لوريس (توتنهام).

الدفاع: كاربخال وكاليدو كوليبالي (نابولي) والكولومبي ديفيدسون سانشيز (توتنهام) والبرتغالي ماريو روي (نابولي).

خط الوسط: توني كروس والدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام).

في الهجوم: صلاح وميسي على الطرفين وأمامهما كريستيانو والأرجنتيني غونزالو إيغواين (يوفنتوس) في المقدمة كرأسي حربة.