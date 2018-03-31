محمد صلاح ينقذ ليفربول من الهزيمة أمام كريستال بالاس.. ويرتقي ثانيًا في ترتيب الدوري الإنجليزي

أنقذ النجم المصري محمد صلاح نادي ليفربول، ليقوده لتحقيق فوز صعب على مضيفه كريستال بالاس 2-1 يوم السبت، في افتتاح الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم كريستال بالاس أولًا عبر لوكا ميليفوييفيتش في الدقيقة 13، وعادل ليفربول عبر ساديو ماني في الدقيقة 49، قبل أن يحرز الدولي المصري محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 84.

وارتقى ليفربول مؤقتًا إلى المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يلعب لاحقًا أمام سوانزي سيتي، فيما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 13 بهدف من ركلة جزاء نفذها لاعبه الصربي لوكا ميليفويفيتش قبل أن يتعادل الضيوف في الدقيقة 49 عن طريق ساديو ماني.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 84 عندما أرسل صلاح هداف البطولة الكرة إلى داخل شباك الضيوف من مدى قريب ليرفع رصيده إلى 29 هدفا في الدوري متفوقا بفارق خمسة أهداف على هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الثاني في الترتيب.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب برصيد 81 نقطة من 30 مباراة وسيلتقي في وقت لاحق من اليوم مع ضيفه إيفرتون التاسع في القائمة.