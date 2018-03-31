هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس (فيديو)

سجّل النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه ليفربول الثاني في شباك كريستال بالاس، في المواجهة التي تجمعهما، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 83 بعد تسلّمه كرة رائعة داخل منطقة جزاء بالاس ليصوّبها بقوة في الشباك.

يدخل ليفربول اللقاء بعد فوزه في مباراة الجولة الماضية على ملعبه على فريق واتفورد بخماسية نظيفة، في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح بتسجيله 4 أهداف.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يحل نادي كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.