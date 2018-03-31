حقيقة تكفل محمد صلاح بـ”تزويج” شباب وفتيات قريته في مصر على نفقته الخاصة

نفى عمدة القرية المصرية التي ينتمي إليها اللاعب الدولي المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأخبار كافة التي تُتداول عن دفعه تبرعات محلية هي شائعات غير صحيحة.

وقال عمدة قرية نجريح بمحافظة الغربية، ماهر شتية، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إنفاق محمد صلاح ملايين الجنيهات على زواج الشباب والفتيات المصرية غير القادرين على التكاليف وبعض الأعمال الخيرية الأخرى لا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف شتية في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن المساعدة في تزويج بعض فتيات القرية هو مبادرة من جمعية رسالة وليس محمد صلاح، داعيًا وسائل الإعلام إلى وقف الشائعات لأنها تضر باللاعب ومسيرته الكروية.

وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل تداولت أخبارًا حول تكفل “صلاح” بزواج 70 عريسًا وعروسة من أهل قريته على نفقته الخاصة، بتكلفة مالية تقدر بنحو 4 ملايين و500 ألف جنيه.