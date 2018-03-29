هل يلحق هاري كين بمباراة تشيلسي وتوتنهام؟ بوكتينيو يجيب

أثار المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي الجدل حول قدرة مهاجمه هاري كين على اللحاق بمباراة السبيرز أمام منافسه تشيلسي في قمة مباريات الجولة الـ 32، يوم السبت.

وتعرض كين البالغ من العمر 24 عامًا لإصابة قوية في مباراة توتنهام وبورنموث في الجولة الـ 30 يوم 11 مارس، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أنه سيتعافى في مايو.

وأظهر مسح جديد أن كين قد يعود في 14 أبريل وسيلحق بمباراة الفريق ضد مانشستر سيتي.

ورفض بوكتينيو استبعاد فرص كين في الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة تشيلسي وتوتنهام على ستامفورد بريدج.

قال بوكتينيو: “نحن بحاجة إلى تقييمه. إنه إيجابي جدًا”.

وأضاف: “كل يوم يتحسن. نحتاج إلى تقييمه في الأيام القليلة القادمة. من الصعب الآن أن نقول إنه سيعود أم لا”.

وتابع: “لا أستطيع أن أقول لا، لكن لا أستطيع أن أقول نعم. ربما في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. ولكن الأهم هو أننا إيجابيون للغاية بشأن شفائه، ونبذل قصارى جهدنا، ونحن سعداء للغاية”.

ويحتل توتنهام المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن تشيلسي الخامس.

وسجل هاري كين 35 هدفًا في 39 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، ويتأخر بـ 4 أهداف عن محمد صلاح متصدر هدافي الدوري الإنجليزي.