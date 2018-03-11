شاهد.. هاري كين يغادر الملعب على عكازين (صور)

تعرض النجم هاري كين لاعب نادي توتنهام لضربة قوية في مباراة فريقه أمام بورنموث اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض المهاجم الدولي الإنجليزي لإصابة في الدقيقة 32 من المباراة بعد تدخل من الحارس أسمير بيجوفيش، ليخرج كين في الدقيقة 34 من المباراة وينزل مكانه الأرجنتيني إريك لاميلا، علمًا أن توتنهام خرج فائزًا بنتيجة 4/1.

ونشرت الصحف الإنجليزية صورة لهاري كين (24 عامًا) وهو يمشي على عكازين، ما يشير إلى أن إصابته قوية وستغيبه عن الملاعب عدة أسابيع.

وأشارت صحيفة “ميرور” إلى أن التشخيص الأولي أوضح أن هاري كين تعرض لإصابة مماثلة لتلك التي تعرض لها في 18 سبتمبر من عام 2016، وغاب على إثرها عن الملاعب مدة 7 أسابيع.

ويتصدر هاري كين مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفًا لكل منهما، علمًا أنه يتبقى 8 جولات على نهاية البطولة.