وكيل أعمال يورغن كلوب: موكلي “الأفضل” لتدريب بايرن ميونخ

يرى “مارك كوسيكي” وكيل أعمال يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن موكله يبدو “جديرًا للغاية” لقيادة فريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم الخمسة الأخيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم نية كلوب الرحيل عن فريقه الإنجليزي حاليًا.

ويبحث مسؤولو بايرن عن مدرب جديد لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب المخضرم يوب هاينكس، الذي يقود الفريق “البافاري” حاليًا حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعد كلوب هدفًا قديمًا لبايرن، إذ حاول المتصدر الحالي لـ”بوندسليغا” التعاقد معه أكثر من مرة، عندما كان يتولى تدريب فريق بروسيا دورتموند الألماني.

ولا يعتقد كوسيكي أن يترك كلوب (50 عامًا) تدريب ليفربول في الصيف المقبل، لكنه تحدث عن كفاءة موكله التدريبية.

وصرح كوسيكي لمحطة (شبورت 1) التلفزيونية الألمانية: “إن عقد كلوب مع ليفربول سينتهي عام 2022، لا أعتقد أنه في الطريق لإنهاء عمله مع النادي الإنجليزي”.

استدرك كوسيكي قائلًا: “لكن في الوقت نفسه، ينبغي على أي مدرب أن يضع في اعتباره عددًا من الأمور عندما ينتقل للعمل في إنجلترا، فلا يمكن إغفال عدم الحصول على راحة خلال فترة أعياد الميلاد (كريسماس) بسبب تزاحم المباريات، على عكس بطولات الدوري الأوروبية الأخرى”.

وأضاف وكيل كلوب: “تدريب أحد أكبر الأندية في أوروبا ليس بالأمر غير الجذاب، لكن جميع الأمور يجب أن تكون مناسبة، صحيح أن بايرن يبحث عن مدرب جديد، لكن كلوب لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول، يورغن لا يفكر في تدريب فريق آخر غير ليفربول حتى هذه اللحظة”.

وتابع: “ليس هناك أي مدرب أكبر من أي فريق، فالأندية هي المستمرة والأكبر، وكلوب ليس كبيرًا على بايرن، ولا الأخير كبيرًا على كلوب، وأنا أرى بأنه سيقدم أداءً مميزًا مع الفريق إذا تولى تدريبه”.

واختتم كوسيكي حديثه قائلًا: “يتعين علي القول بأن بايرن كان خيارًا لكلوب في كثير من الأحيان، لأن يورغن يعرف أولي هونيس (رئيس النادي) جيدًا، لكن لم يكن هناك وقت مناسب لاتخاذ تلك الخطوة”.

يذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما يستعد الفريق لمواجهة مواطنه مانشستر سيتي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.