في فيديو مبهر نشره نادي ليفربول.. محمد صلاح يفاجئ 20 طفلًا في مدرسة

نشر نادي ليفربول الإنجليزي فيديو رائعًا للنجم المصري محمد صلاح، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل.

إذ فاجأ الدولي المصري 20 طفلًا في مدرسة بمدينة ليفربول، والتقى بهم على هامش مسابقة “تعليق” قيل لهم إن الفائز منهم فيها سيحظى بفرصة مقابلة صلاح.

وعلق بعض الأطفال على مستوى صلاح، إذ قال البعض، إنه أفضل لاعب في العالم حاليًا ووصفوه بالملك المصري، بينما علق آخرون على مظهره فمنهم من أعجب بقصة شعره.

وربما كان أطرف موقف حينما علق صديقان على المباراة وأبدى أحدهما إعجابه الأكثر بروبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول وبأنه أفضل من صلاح ليرد صديقه بأنه لا يوافقه ولم يعد صديقه بعد الآن، صلاح خرج وحيّا من أبدى تحمسًا له أما المعجب بفيرمينو فقد سأله عنه اللاعب البرازيلي وأين هو ليرد صلاح ربما سيأتي.

صلاح أبدى سعادته بقضاء اليوم مع الأطفال الذين غافلهم وهم يعلقون على مباراة آرسنال وليفربول ليخرج من صورة معلقه له على الحائط ويفاجئهم.

وبدا الأطفال سعداء جدًا بلقاء صلاح؛ إذ نعتوه بالملك المصري كما تطلق جماهير ليفربول عليه.

كما نشر صلاح المقطع عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: “من قال إن المدرسة ليست ممتعة؟”.