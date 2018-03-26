ماتيوس: كلوب قادر على قيادة نادي ليفربول للقب دوري الأبطال

قال لوتار ماتيوس قائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 1990، اليوم الإثنين، إن يورغن كلوب مدرب ليفربول حافظ على فلسفته الهجومية التي نال بها الإعجاب في ألمانيا وشكل فريقًا قادرًا على الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبلغ ليفربول بطل أوروبا 5 مرات دور الـ 8 لدوري الأبطال هذا العام، وسيواجه منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي في أنفيلد في مباراة الذهاب في الرابع من أبريل المقبل.

وقاد كلوب فريقه السابق بروسيا دورتموند للقب الدوري الألماني عامي 2011 و2012، عندما تُوِّج بالثنائية المحلية، وبلوغ نهائي دوري الأبطال 2013 قبل الخسارة أمام منافسه المحلي بايرن ميونخ.

وتولى المدرب البالغ م العمر 50 عامًا قيادة ليفربول في 2015، إذ واصل طريقته الهجومية المغامرة بمساعدة لاعبين مؤثرين مثل المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني.

ونقل موقع ليفربول على الإنترنت عن ماتيوس قوله: “إنه (كلوب) لم يغيّر طريقته كثيرًا عما كانت عليه (في بروسيا دورتموند).. قام بعمل جيد للغاية. رأيت من البداية أنه وليفربول سيرتبطان بعلاقة جيدة جدًا”.

“يمكنك مشاهدة ذلك من خلال النتائج والأداء الجيد وشراء لاعبين جيدين. بالنسبة لي هذا الفريق يمكنه الفوز بلقب دوري الأبطال في غضون شهرين في كييف”.

ويسعى ليفربول لاقتناص المركز الثاني في الدوري المحلي خلف مانشستر سيتي الأقرب للتتويج باللقب، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 31 مباراة متأخرًا بنقطتين عن مانشستر يونايتد الذي خاض 30 مباراة.

وأضاف ماتيوس الذي شارك في التعادل 5/5 بين أساطير بايرن ميونخ وليفربول في أنفيلد يوم السبت الماضي: “يبذل مجهودًا كبيرًا وفريقه جاهز دائمًا للقتال مدة 90 دقيقة”.

“يعتمد على لاعبين متميزين خاصة في الهجوم حيث يمكنهم إحداث الفارق في المواجهات الكبرى”. وسيخوض ليفربول أولى مباريات الجولة المقبلة من الدوري على ملعب كريستال بالاس صاحب المركز السادس عشر يوم السبت المقبل.