ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هل يستطيع هاري كين وأغويرو اللحاق بمحمد صلاح‎؟

لا يزال النجم المصري محمد صلاح على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن مهاجم السبيرز المصاب هاري كين، فهل يوجد أمل في المباريات القليلة المتبقية من عمر الدوري لخطف اللقب من صلاح؟.

مع اقتراب مسابقة الدوري الإنجليزي من النهاية، تم حسم المسابقة لصالح فريق مانشستر سيتي، ولم يتبق منافسة تُذكر إلا على لقب الحذاء الذهبي لهذا العام.

وتنحصر المنافسة على هذا اللقب الفردي بين ثلاثة لاعبين هم: محمد صلاح وهاري كين، بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، ولكن يعد صلاح هو الأقرب للقب في ظل إصابة الثنائي المنافس.

وللوقوف على حجم المنافسة بين الثلاثي، نستعرض المعدل التهديفي لكل منهما أمام مباريات الفرق المتبقية لهم في الدور الثاني:

1-محمد صلاح

يتبقى للريدز سبع مباريات فقط في المسابقة، وقد استطاع صلاح تسجيل 5 أهداف أمام 4 فرق من السبعة، ما يرجح كفته في التسجيل من جديد بمرماهم وحصد اللقب، إذ استطاع تسجيل ثنائية أمام فريق ستوك سيتي وهدف في مرمى إيفرتون وتشيلسي وبورنموث.

2- هاري كين

يأمل النجم الإنجليزي في التعافي من الإصابة بشكل سريع؛ للإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب، إذ تعد حظوظ كين هي الأقل بين اللاعبين الثلاثة.

واستطاع كين تسجيل 4 أهداف أمام الفرق المتبقية أمام السبيرز في الدورالثاني، ولكن يأمل كين في قدرته المبهرة على التسجيل بمعدل مرتفع عن منافسيه لخطف اللقب، إذ استطاع بالموسم السابق خطف اللقب من لوكاكو بعد تسجيل 7 أهداف في آخر مباراتين من عمر المسابقة.

3-سيرجيو أغويرو

يعد موقف المهاجم الأرجنتيني لا يقل سوءًا عن منافسه الإنجليزي، إذ يعاني هو الآخر من الإصابة، واستطاع أغويرو تسجيل ثلاثة أهداف فقط أمام الفرق المتبقية أمام الستيزنز بالدور الثاني ولكن هذا لا يعد مؤشرًا لخروج مهاجم السيتي عن المنافسة؛ نظرًا لقدرته على تسجيل كم هائل من الأهداف خلال القليل من المباريات، حيث استطاع حسم اللقب بموسم 15/2014، بعد تسجيل 9 أهداف خلال 7مباريات فقط.