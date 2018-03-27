ميسي ورفاقه يرغبون في تعاقد نادي برشلونة مع محمد صلاح بدلًا من غريزمان

يبدو أن نادي برشلونة يسير على المسار الصحيح لتأمين الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا تحت إرشاد المدرب البارع إرنستو فالفيردي في موسمه الأول مع النادي.

لكن كعادته لا يكل البرسا مهما بلغت أمجاده، وهو الآن يخطط للانتقالات الصيفية.

ووفقًا لتقارير صحيفة “إكسبريس” البريطانية، يعتلي قائمة النجوم المطلوبين في برشلونة “أنطوان غريزمان”، بينما يتطلع البرسا لضم المزيد من النجوم إلى صفوفه.

وبحسب الخبراء، سيضمن النادي انتقال “غريزمان” إذا كان على استعداد لإنفاق مبلغ 87 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو) لتحريره من عقده مع “أتلتيكو مدريد”.

ومن جانبه سبق وتحدث “غريزمان” عن ولعه بمنافس برشلونة في الدوري الإسباني “ريال مدريد”، وقد ظهرت الآن تسجيلات له وهو يناقش انتقاله المحتمل إلى الريال خلال فترة وجوده في ريال سوسيداد.

والآن يبدو أن هذه التعليقات أغضبت ليونيل ميسي وزملاءه، ووفقًا لـمجلة “دون بالون” لم يعد نجوم برشلونة يريدون انضمام “غريزمان” إليهم، ليصبح النجم المصري الصاعد “محمد صلاح” اختيارهم الأول.

وأثبت صلاح أنه كنز في أيدي ليفربول هذا الموسم، إذ أحرز 35 هدفاً حتى الآن، ويبدو أن أداءه لفت انتباه ميسي وزملائه بالبرسا.

ومن المرجح أن يواجه برشلونة معركة مع ريال مدريد من أجل ضم صلاح هذا الصيف.