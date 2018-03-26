مانشستر سيتي يجهز عرضًا ضخمًا لضم لاعب وسط ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن مانشستر سيتي يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة “صن” البريطانية، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مقتنع بقدرات اللاعب ويريد تقديم عرض مفاجئ تبلغ قيمته 75 مليون جنيه إسترليني.

ورفض إيسكو الانتقال إلى مانشستر سيتي مرّتين، لكن الصحيفة أشارت إلى أن الدولي الإسباني سيوافق على العرض هذه المرة.

وعززت الصحيفة موقفها بأن إيسكو البالغ من العمر 25 عامًا يلعب بشكل قليل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في مانشستر سيتي قوله: “النادي يطارد إيسكو منذ فترة، دائمًا كان يرفضنا في الأمتار الأخيرة، إنه يريد اللعب تحت قيادة غوارديولا مهما كلّفه الأمر”.

وتابع: “الكل يعرف أن ريال يريد إضافة خيارات هجومية جديدة، وربّما يكون إيسكو اللاعب الذي سيدفع الثمن”.

وانتقل إيسكو إلى ريال مدريد صيف العام 2013 قادمًا من مالاغا مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، ولعب الموسم الحالي 40 مباراة وسجل 7 أهداف، علمًا أنه يرتبط مع الفريق الملكي بعقد حتى العام 2022.