تفوق وتألق محمد صلاح يكشف أزمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي

غيرت العقود الجديدة لعدد من اللاعبين في الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ترتيب أكثر اللاعبين أجورا وأكثرهم دخلاً في العام، بعد انتقال التشيلسي ألكسيس سانشيز لمانشستر يونايتد وتمديد الألماني مسعود أوزيل لعقده مع آرسنال.

وأصبح النجم التشيلي أعلى اللاعبين أجرًا في إنجلترا بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، متبوعًا بزميله السابق في آرسنال الألماني مسعود أوزيل بـ300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وتراجع بول بوغبا للمركز الثالث بـ290 ألف جنيه إسترليني مقابل 280 ألفًا للبلجيكي كيفن دي بروين.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل”، إلى أن محمد صلاح، نجم ليفربول، كشف عورات اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتألقه مع الريدز منذ بداية الموسم، وأكدت الصحيفة أن أهداف ومساهمات الفرعون المصري التي تُقدر بقيمة أقل من راتب بوغبا خلال أسبوع واحد، هي في الحقيقة تستحق قيمة أعلى من جميع اللاعبين الأعلى رواتب في البريميرليغ، حيث سجل صلاح 36 هدفًا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

لكن على صعيد إيرادات اللاعبين منذ بداية الموسم يتصدر الفرنسي بول بوغبا الترتيب بدخل يصل إلى 9،28 مليون جنيه إسترليني متبوعًا بزميله في مانشستر يونايتد البلجيكي لوكاكو بـ8 ملايين جنيه إسترليني، ثم سيرجيو أغويرو ويايا توريه، لاعبي مانشستر سيتي، وزلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد الذي أنهى عقده وانتقل للدوري الأمريكي، والثلاثة جمعوا 7،04 مليون جنيه إسترليني.

رغم الإيرادات الكبيرة للاعبين لكن قيمة ما يقدمونه مقابل ما يتقاضونه تتغير بشكل كبير بين اللاعبين الأوائل في ترتيب الأجور وبعض اللاعبين الأقل أجرًا.

ويتقاضى المصري محمد صلاح 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ولا يتواجد ضمن العشرة الأوائل في قائمة الأعلى أجرًا ولا الأعلى دخلاً، لكنه أكثر مردودية من الجميع بحساب كم يكلف ليفربول كل هدف أو مساعدة قدمها طيلة الموسم.

وتكلف هدف أو تمريرة حاسمة من محمد صلاح ليفربول مبلغ 77838 جنيهًا إسترلينيًا متقدمًا على زميله في ليفربول البرازيلي فيرمينيو الذي يكلف كل هدف أو تمريرة حاسمة 103619 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يحتل الكوري الجنوبي سون، نجم توتنهام، المركز الثالث بـ120 ألف جنيه إسترليني.

ويسعى ليفربول لرفع الراتب الخاص بالنجم المصري، ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ما يوازي “5 ملايين جنيه مصري”، وهو ما يجعله يدخل قائمة الأعلى أجرًا بين نجوم الدوري الإنجليزي، ليتساوى مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي.

ولا تضم قائمة العشرة الأوائل سوى البلجيكي كيفن دي بروين الذي يتواجد أيضًا ضمن العشرة الأوائل في ترتيب الأعلى أجرًا والأعلى دخلاً، ويحتل المركز العاشر، حيث يكلف فريقه كل هدف أو تمريرة حاسمة 238095 جنيهًا إسترلينيًا.

وفي حراسة المرمى، رغم الإشادة التي يتلقاها الإسباني دافيد دي خيا فهو يحتل المركز السادس في ترتيب مردود الحراس، حيث يساوي محافظته على نظافة مرماه في لقاء مبلغ 426667 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يتواجد في المركز الأول حارس ليفربول الألماني لوريس كاريوس والذي يكلف فريقه كل لقاء دون تلقي أهداف مبلغ 133333 جنيهًا إسترلينيًا.

ويحتل حارس مانشستر سيتي البرازيلي إيدرسون المركز الثاني بمبلغ 148571 جنيهًا إسترلينيًا ثم الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام بـ246154 جنيهًا إسترلينيًا.

ويحل في المركز الثالث أيضًا البلجيكي تيبو كورتوا، حارس تشيلسي، بينما في المركز الخامس التشيكي بيتر تشيك حارس آرسنال بـ320 ألف جنيه إسترليني مقابل كل لقاء يحافظ خلاله على نظافة مرماه.