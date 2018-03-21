لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي تقترب من استخدام خاصية “الطرد المؤقت”

أكد رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، نيالي باري، أنه ليس من المستبعد “بكل تأكيد” إدخال “الطرد المؤقت” كإجراء مماثل للذي يحدث في لعبة الرغبي.

وجرى إدخال نظام الطرد المؤقت لكل لاعب يحصل على إنذار أصفر مدة عشر دقائق في 32 دوري بمنطقة نوتنغهام شماير (بوسط إنجلترا)، بعدما منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء الأخضر للاتحادات الوطنية لتجربة مبادرات في هذا الشأن قبل عامين.

وقال باري لقناة سكاي سبورتس: “أعتقد أنه أمر قد يكون مفيداً، العام الماضي، جرب 32 دوريًا ذلك وكان أمرًا إيجابيًا للغاية، الموسم المقبل وفي 2019/2020 نريد توسعة التجربة على دوريات أكثر”.

ورغم “نجاح التجربة” لكن باري أشار إلى أن هذه المبادرة قد تكون مفيدة بشكل أكبر في قطاعات الناشئين عن كرة القدم الاحترافية.

وقال: “بكل تأكيد هو شيء سندخله في المستقبل، النقاش القائم هو حول إلى أي مسابقة يمكننا استخدام ذلك، البداية كانت إيجابية للغاية، والجميع يعرف أنه يجب المضي بشأنها خطوة بخطوة لكي تكون مفيدة، بداية من قطاعات الناشئين ولمدة أعوام”.

وأضاف: “لو طردت مدة عشر دقائق بسبب إهانتي للحكم أو الاعتراض عليه، فزملائي لن يكونوا سعداء، وسيوبخونني، وبذلك سيقلل الاعتراضات”.