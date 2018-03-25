تعرف على سبب “عزلة” أليكسيس سانشيز في مانشستر يونايتد

كشف مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن السبب وراء تناول مهاجمه أليكسيس سانشيز الطعام بمفرده في مجمع التدريب الخاص بالنادي، يرجع إلى أنه يقضي الكثير من الوقت في التدريب الإضافي.

وانتشرت تقارير صحفية بشأن عزلة مهاجم آرسنال السابق بين صفوف مانشستر يونايتد، ما يجعل النادي يخشى من أن يكون نسخة مكررة من أنخيل دي ماريا، الذي فشل في التأقلم مع زملائه والنادي، فرحل بعد موسم واحد إلى باريس سان جيرمان.

ويغيب المهاجم التشيلي عن وقت الطعام مع زملائه لانشغاله بالتدريبات الإضافية الفردية، وفقًا لما قالته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة ذاتها “يوجد تفسير بشأن تناول سانشيز الطعام بمفرده في مجمع كارينغتون، فهو يخوض تدريبات إضافية لمدة نصف ساعة، بالتدريب على الركلات الحرة والتسديد بعد التدريب الرئيسي. وبعد انتهائه يكون كل زملائه قد رحلوا”.

واعترف سانشيز (29 عامًا) بأنه يكافح منذ انتقاله في صفقة تبادلية مع هنريخ مخيتاريان في يناير/ كانون الثاني الماضي، للانسجام مع زملائه وفريقه الجديد، إذ سجل هدفًا واحدًا في عشر مباريات.

وقال مهاجم برشلونة السابق: “بالنظر إلى أنني انتظر الكثير من نفسي ، كنت أتوقع شيئًا أفضل. بعد وصولي إلى مانشستر يونايتد، كان من الصعب تغيير كل شيء بسرعة كبيرة، حتى أنني ترددت في المجيء إلى هنا( إلى السويد ، مع المنتخب الوطني)”.

وأضاف “طلبت الإذن للغياب عن المنتخب والبقاء في إنجلترا ، ولكن بعد ذلك فكرت بشكل أفضل وتحدثت مع كلاوديو (برافو) قائد المنتخب، وأخبرته أنه ينبغي علينا جميعًا أن نكون متحدين.”

وخاض سانشيز مباراة السويد كاملة يوم السبت، لكنه لم يسجل في فوز تشيلي بهدفين مقابل هدف في ستوكهولم.