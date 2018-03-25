هل حسم محمد صلاح قراره بشأن عرض ريال مدريد؟

حسم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، قراره بشأن عرض ريال مدريد الإسباني والرحيل عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن صلاح قرر البقاء مع ليفربول لموسم مقبل على أقل تقدير، إن لم يكن أكثر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول يعتزم تعديل عقد صلاح، وسيتم منحه راتبًا يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بعد تقديمه لموسم “مذهل” في قلعة الأنفيلد.

وأحرز صلاح مع ليفربول 36 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويدرك ليفربول نوايا العملاق الإسباني لإعادة بناء فريق قوي هذا الصيف، والتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين، ويحتل صلاح مكانة عالية في قائمة اللاعبين المطلوبين.

لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، قال: “أنا أحب الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه يناسب أسلوبي وأحب اللعب هنا”.

وشددت الصحيفة على أن صلاح على عكس فيليب كوتينهو الذي كان يسعى للانضمام إلى برشلونة، لن يسير على خطى اللاعب البرازيلي للانضمام إلى الدوري الإسباني، خاصة بعد تركه تشيلسي، وإعادة بناء مسيرته في روما، فإن صلاح حريص على إثبات نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون هذا بمثابة دفعة كبيرة لمدرب ليفربول يورغن كلوب الذي سيخطط بالفعل لبناء خط هجوم قوي في الموسم المقبل، للمنافسة على اللقب.