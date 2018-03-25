هيكتور كوبر يتحدث عن.. محمد صلاح وأزمة عبدالله السعيد وخسارة مصر من البرتغال

تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، عن العديد من الأمور التي تهم الجمهور ورأيه في أزمة عبدالله السعيد، وكيف يرى مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وتلقى منتخب مصر خسارة من البرتغال في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 في أول مباراة ودية بمعسكر الفراعنة بسويسرا استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره اليوناني يوم الثلاثاء المقبل في ثاني استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس العالم.

وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: “سعيد لأن هناك فرحة لدى الجماهير بأداء المنتخب أمام البرتغال، كان هناك حماسة وتضحية، دائمًا تلك المواجهات تكشف مدى قوتك واقترابك من المنافسات الكبرى”.

وأضاف: “هناك شعور بالسعادة رغم الخسارة القاتلة، اللاعبون قدّموا أداء قويًا، لا أحد يحب الخسارة بكل تأكيد، لكنه درس قوي لنا، بأن في المباريات القوية يجب أن نرتكب أخطاء أقل”.

وتابع: “كل المباريات ستكون صعبة، يجب أن نصحح الأخطاء ونزيد الإيجابيات، لم نحقق أي شيء بعد، المشوار طويل، وهدفنا واضح للجميع، ونستطيع منافسة الكبار”.

محمد صلاح

وعن رؤيته لنجم الفراعنة محمد صلاح، شدد: “دائمًا ما أفكر في الفريق بشكل كامل، أحب أن يكون لدينا وحدة للفريق لأن مثلما يحتاج صلاح الفريق، يحتاج الفريق صلاح”.

وأردف: “صلاح ليس فرصتنا الواحدة للفوز، لا يمكن نكران جودته ولا يمكنني أن أقول إن عدم وجود صلاح لا يسبب مشكلة”.

وأكد: “صلاح أحد أفضل 3 لاعبين في العالم”.

واستطرد: “ضد البرتغال لعبنا بشكل رائع، ولو واجهناهم بعد يومين قد نصلح بعض الأمور ونفوز هذه المرة”.

وأشار: “هناك فارق كبير بين النادي والمنتخب، اللاعب يرتبط ببلده ولدينا احترام كبير بيننا، هذا ما يجعلني أتخذ قرارات صعبة ويتقبلها اللاعبون”.

وأوضح: “لاعبو الفريق من أفضل مستوى في مصر، وصلنا لمستوى من التواضع والاحترام والحرية في تبادل الآراء وأمانة العمل رائعة. مصر أكبر منا جميعًا وهدفنا دائمًا هو التحدي”.

وأبرز: “دائما قبل أن أتولى المهمة كنت أسمع اسم مصر ويحيط بهذا الاسم أهمية كبرى، حللت الأمر وفكرت في سبب عدم الوصول لكأس العالم لمدة 28 عامًا وقررت قبول التحدي الذي فضلته على الجانب المادي”.

عبدالله السعيد

وعن أزمة عبدالله السعيد، عقب توقيعه للزمالك ثم تجديده مع الأهلي وما أثارته من مشكلات كبيرة بين الناديين، شدد كوبر: “أحب دائمًا دعم أي لاعب في المنتخب وأقف خلفه في أي أزمة له”.

وأردف: “أنا لست قاضيًا أو حاكمًا أو أحدد ما هو صحيح وما هو خطأ.. أنا فقط أحلل موقف اللاعب نفسيًا، ليس السعيد فقط بل أتحدث عن أي لاعب يتواجد في المنتخب”.

وواصل: “كجهاز فني، نحلل اللاعب نفسيًا ونرى هل هو في كامل الاستعداد للمشاركة أو لا، ثم نتخذ القرار الصحيح لصالح المنتخب”.

وتابع: “عبدالله السعيد يعد لاعبًا مهمًا للغاية وذكي جدًا. عندما حللنا لقاء البرتغال، رأينا مدى تحركات السعيد الذكية للغاية في المباراة. هو لاعب ممتع”.

وأشار: “أتفهم أزمته ولكننا دائمًا نحاول أن نتفادى أي أزمة ولا نتحدث عنها نهائيًا”.

وأكمل: “يوجد 100 مليون مصري ينتظر من السعيد أداءً جيدًا مع المنتخب ولا يهمهم الآن أزمته بل أداءه مع المنتخب، رأيت أن حالة السعيد جيدة جدًا ومن هنا شارك في المباراة وقدم أداءً جيدًا جدًا”.