موعد مباراة منتخب مصر واليونان والقنوات الناقلة

قال هيكتور كوبر مدرب مصر، إن أهمية محمد صلاح في منتخب بلاده لا تقل عن أهمية ليونيل ميسي بالنسبة للأرجنتين، وذلك بعدما سجل هدفًا خلال الخسارة 2-1 أمام البرتغال استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم.

ووضع صلاح، مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، مصر في المقدمة، ثم خرج في الشوط الثاني قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدفين متتاليين لأبطال أوروبا في الوقت المحتسب بدل الضائع. وأبلغ كوبر مؤتمرًا صحفيًا: “أهمية صلاح لمنتخب مصر مثل أهمية ميسي للأرجنتين. إنه لاعب كبير ويدعمه فريق بأكمله”.

وأضاف: “أخرجت صلاح في آخر عشر دقائق؛ لأننا أردنا اختبار لاعبين آخرين، وأعتقد أن صلاح إذا استمر في الملعب كانت ستسجل البرتغال أيضًا وما كانت ستتغير النتيجة”.

وعن رؤيته للمباراة الودية التي أقيمت في زيوريخ، قال المدرب الأرجنتيني: “أعتقد أنها مباراة جيدة، وأردنا التعرف على مستوانا وللأسف خسرنا في آخر دقيقتين بالوقت بدل الضائع”.

وتابع: “كانت مباراة مهمة أمام أبطال أوروبا، وبعيدًا عن النتيجة استفدنا كثيرًا منها؛ لأنها أول خطوة في طريق الاستعداد لكأس العالم”.

وتنافس مصر، التي عادت لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الضيافة وأوروجواي والسعودية.

أما البرتغال فتواجه إسبانيا والمغرب وإيران في المجموعة الثانية.

وستلعب مصر مع اليونان، يوم الثلاثاء المقبل 27 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة أون سبورت المفتوحة.