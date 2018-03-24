ويلشير ينسحب من تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب إصابة في الركبة

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن جاك ويلشير سيغيب عن مباراة إنجلترا ضد إيطاليا الودية، يوم الثلاثاء، مع استمرار تعافيه من إصابة في الركبة.

وغاب لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا، والذي استُدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة إنجلترا منذ 2016، عن الفوز 1-صفر على هولندا أمس الجمعة بسبب الإصابة ذاتها.

وكتب الاتحاد الإنجليزي على حسابه على تويتر:”جاك ويلشير لن يشارك في مباراة إيطاليا، وانسحب من التشكيلة”.

وسيستمر جو غوميز مدافع ليفربول، الذي غادر الملعب بعد أول عشر دقائق ضد هولندا بسبب إصابة في الكاحل، مع تشكيلة إنجلترا من أجل المزيد من التقييم لحالته.

وتفتتح إنجلترا مشوارها في كأس العالم في روسيا بمواجهة تونس في المجموعة السابعة يوم 18 يونيو/ حزيران قبل أن تلعب ضد بنما، وبلجيكا.