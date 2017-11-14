المنتخب الإنجليزي الشاب يفلت بالتعادل السلبي مع البرازيل وديا

المصدر: د -ب-أ

نجح اللاعبون الشبان والوجوه الجديدة بالمنتخب الإنجليزي لكرة القدم في الاختبار وأفلتوا بالتعادل السلبي الثمين مع المنتخب البرازيلي وديًا الثلاثاء على استاد “ويمبلي” الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

وصمد المنتخب الإنجليزي الذي يضم العديد من الوجوه الجديدة واللاعبين الشبان أمام نجوم السامبا البرازيلية على مدار الشوطين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي رغم التفوق الواضح للضيوف على مدار المباراة.

وكان المنتخب الإنجليزي تعادل مع نظيره الفرنسي سلبيًا يوم الجمعة الماضي على الملعب نفسه بينما فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الياباني 3 / 1 وديًا.