مجموعة سيتي فوتبول تتطلع للاستحواذ على مزيد من الأندية‎

قال توم جليك الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بمجموعة سيتي فوتبول المالكة لنادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنها تتطلع لإضافة أندية أخرى إلى ملكيتها وخاصة في الصين.

ويعد مانشستر سيتي واحدًا من ضمن أندية تملكها المجموعة بجانب نيويورك سيتي الأمريكي وملبورن سيتي الأسترالي وأتلتيكو توركي في أوروغواي، كما تملك حصة الأغلبية المشتركة في نادي جيرونا الإسباني وحصة الأغلبية بنادي يوكوهاما مارينوس الياباني.

وقال جليك لمحطة (سي.إن.بي.سي) اليوم الخميس: “هذا أمر محتمل بنسبة كبيرة، وسنستحوذ على المزيد من الأندية ونرصد أماكن مختلفة حول العالم”.

وأضاف: “هناك العديد من الأسواق ومسابقات الدوري المثيرة للاهتمام، وتشمل الكثير من الجوانب الإيجابية وخاصة في آسيا”.

وامتدح جليك تطور اللعبة في اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لكنه ركز على الصين في ظل دعم الحكومة لكرة القدم لتصبح محط أنظار المستثمرين.

ويقود الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو عاشق لكرة القدم، طموحات بلاده للمشاركة في كأس العالم مستقبلًا، وتطلعات لاستضافة البطولة وربما المنافسة على لقبها يومًا ما.

واستثمرت الأندية الصينية بقوة ودفعت مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين ومدربين بارزين عالميًا.

وتابع جليك: “هناك دعم وطموح كبير من الحكومة. الدوري الصيني بطولة جذابة وتشهد معدلات مرتفعة في الحضور الجماهيري والمشاهدة التلفزيونية، لذا ننظر حقًا إلى الصين كسوق يشجع على الاستثمار”.