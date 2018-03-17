موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل نادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح ضيفًا على منافسه مانشستر سيتي، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة إنجليزية خالصة.

وتأهل الفريقان إلى ربع النهائي، في حين فشلت أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام في بلوغ هذا الدور، ليكون هناك فريق إنجليزي وحيد في نصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، يوم الأربعاء 4 أبريل المقبل، وتبث على شبكة قنوات beINSPORTS، على أن يتجدد اللقاء في مباراة الإياب يوم 10 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن ليفربول هو أول فريق يُلحق الخسارة بمانشستر سيتي الموسم الحالي، وهو الفريق الوحيد الذي هزمه في بطولة الدوري المحلي، وكان ذلك يوم 14/1 بنتيجة 4/3، لكن مانشستر سيتي فاز أيضًا 5/0 في الدور الأول من الدوري الإنجليزي.