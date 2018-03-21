برتراند يغيب عن مباراتي إنجلترا الوديتين بسبب إصابة في الظهر

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن رايان برتراند، مدافع ساوثامبتون، سيغيب عن مباراتي إنجلترا الوديتين ضد هولندا وإيطاليا بسبب إصابة في الظهر.

وسيغيب برتراند، البالغ عمره 28 عامًا، والذي شارك في 19 مباراة دولية، عن رحلة المنتخب الإنجليزي إلى أمستردام ثم مواجهة إيطاليا في لندن بعد ذلك بأربعة أيام.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي، في بيان الليلة الماضية أن برتراند “سيعود إلى ساوثامبتون لتقييم حالة ظهره.

“استبعاد برتراند إجراء وقائي لكنه لن يلعب في مباراتي الشهر الحالي”.

ومع غياب الظهير الأيسر سيتنافس داني روز وآشلي يانغ على مكان في التشكيلة الأساسية مع سعي لاعبي إنجلترا لإثبات جدراتهم وضمان مكان في التشكيلة المتجهة إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في يونيو حزيران.