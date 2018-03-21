نادي ليفربول يحسم مسألة بيع محمد صلاح الصيف المقبل

أكد نادي ليفربول الإنجليزي عدم نيته في التخلي عن جهود النجم المصري محمد صلاح تحت أي ظروف.

وشدد مصدر بالفريق الإنجليزي، والذي رفض الإفصاح عن اسمه لشبكة تلفزيون “ESPN” العالمية على عدم وجود بند بالعقد المبرم بين النادي والنجم المصري يتيح له فسخ التعاقد الممتد لمدة خمس سنوات.

وأضاف: “النجم المصري محمد صلاح أكد على سعادته بالتواجد بمدينة مرزيسايد وسعيه للمساهمة مع زملائه في العودة بالفريق إلى منصات التتويج”.

وعند سؤال صلاح حول فكرة ترويج الإشاعات حول انتقاله للريال خلال حديث مع صحيفة “الماركا” الإسبانية، أجاب: “لا أعلم السبب وراء ذلك، ولكن كل ما يجب عليّ قوله في هذا الصدد هو أنني سعيد للغاية بالتواجد في ليفربول”.

وكان المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر قد تحدث في وقت سابق من العام الجاري حول إمكانية انتقال صلاح للريال نظرًا لقدراته المميزة، فليس من الصعب على أفضل لاعب في أفريقيا تمثيل الفريق الملكي.

نجح صلاح خلال 41 مباراة شارك بها مع الريدز في جميع البطولات من تسجيل 36هدفًا.

ويتصدر صلاح في الوقت الراهن سباق الصراع على الكرة الذهبية للموسم الحالى متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.