بناءً على طلب محمد صلاح.. نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع رمضان صبحي

كشفت صحيفة “ديلي ستار”البريطانية عن رغبة فريق ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق ستوك سيتي والمنتخب المصري، في الصيف المقبل.

ولم يشارك اللاعب المصري البالغ 21 عامًا مع فريقه سوى في 9 مباريات هذا الموسم، ولم يستطع التسجيل إلا في 3 مناسبات فقط منذ قدومه من الأهلي المصري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني في العام 2016.

وعلى الرغم من إشارة العديد من الصحف العالمية إلى رغبة عمالقة القارة العجوز في التعاقد مع محمد صلاح من خلال دفع مبالغ طائلة، يبدو أن الفرعون المصري لديه رأي آخر في ملف مغادرة ملعب الأنفيلد هذا الموسم، حيث يحاول صلاح مساعدة فريقه في جلب عناصر مميزة تساعد الفريق في التتويج بالبطولات، ما يشير إلى رغبته في البقاء مع الفريق.

ويمثل كل من صلاح ورمضان المنتخب المصري الأول، وساهم الثنائي في صعود الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

ويبدو أن صلاح يمتلك ثقة كبيرة في قدرات مواطنه المصري، ما دفعه لترشيح اسمه للمدير الفني الألماني يورغن كلوب؛ بهدف ضمه لكتيبة الريدز في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع “TEAMtalk” الإنجليزي، بدا فريق ليفربول محاولاته للتعاقد مع رمضان بعد توصية خاصة من نجم الريدز محمد صلاح، إذ تحدث صلاح مع مديره الفني حول إمكانيات لاعب ستوك الشاب الذي يبلغ سعره 15 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أن المدرب الألماني على اقتناع بقدرات اللاعب المصري.

ويؤكد الموقع أن متابعة ليفربول لرمضان بدأت منذ تواجده في صفوف فريق الأهلي المصري، ولكن لم ينجح في التعاقد مع اللاعب آنذاك، إلا أن اهتمام الريدز بالتعاقد مع اللاعب زاد في الفترة الأخيرة بعد متابعة مبارياته مع فريقه الحالي.

وتسعى إدارة الريدز للإبقاء على نجم الفريق الأول لموسم جديد، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب.

وقد يوافق ستوك سيتي على بيع اللاعب في حالة تقديم القيمة المالية المطلوبة فيه، في ظل عدم مشاركته المستمرة مع الفريق.

يُذكر أن فريق ستوك سيتي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي حتى هذه اللحظة، ما يعني أن حظوظ الفريق باتت ضعيفة للغاية في البقاء بالبرلميرليغ للموسم المقبل، وقد يشهد الصيف المقبل تخلي ستوك سيتي عن العديد من لاعبيه لمختلف أندية الدوري الإنجليزي، ما يزيد من فرص رمضان في مغادرة الفريق.