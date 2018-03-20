محمد صلاح يتصدر رقمًا سلبيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (صورة)

يتنافس المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز والحذاء الذهبي الأوروبي، وأصبح متقدمًا أمام نجوم كبار أبرزهم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والإنجليزي هاري كين والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشفت إحصائيات للدوري الإنجليزي الممتاز، أن النجم المصري يتصدر لائحة سلبية أيضًا تضم أكثر اللاعبين إضاعة للفرص الحقيقية للتسجيل.

وضيع صلاح 19 فرصة حقيقية متقدمًا على البلجيكي كريستيان بينيتيكي مهاجم كريستال بالاس الذي ضيع 18 فرصة.

ويحل مهاجم توتنهام هاري كين ثالثًا بتضييعه 16 فرصة، والإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي رابعًا بتضييعه 15 فرصة، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي يحتل الصف الخامس وضيع 13 فرصة.

ويسيطر على المراكز العشرة الأولى لاعبون يتنافسون على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد محمد صلاح وكين وأغويرو ولوكاكو .

وتؤكد الأرقام السلبية أن فريق ليفربول يصنع فرصًا حقيقية للتسجيل بوفرة، خصوصًا أن محمد صلاح يحتل الصف الأول بتضييعه 18 فرصة، والسينغالي ساديو ماني في المركز السابع بتضييعه 11 فرصة حقيقية.