محمد صلاح يتحدث لأول مرة عن مقارنته بليونيل ميسي

وضع المصري محمد صلاح حدًا للجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن مقارنته مع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، خاصة بعدما سجل رباعية تاريخية لفريقه ليفربول في مرمى واتفورد، السبت الماضي، بينهما هدفان بعد عدة مراوغات وضعته في مقارنة مع قائد الأرجنتين.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الإثنين، إن صلاح يتصدر هدافي أوروبا بعد رباعيته في واتفورد، لكنه رفض مقارنته بنجم برشلونة.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي برعاية شركة “فودافون” للاتصالات: “من المؤكد أنه من الجيد مقارنتي بلاعب مثل ميسي أفضل لاعب في العالم لسنوات طويلة، لكني أتحدث فقط عن المقارنة في عدد الأهداف التي سجلناها أنا وهو”.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 28 هدفًا بفارق 4 أهداف عن هاري كين هداف توتنهام المصاب حاليًا.

ورفض يورغن كلوب المدير الفني لليفربول مقارنة البعض ميسي بصلاح، مؤكدًا أن قائد الأرجنتين وهداف برشلونة له تأثير كبير على فريقه مثلما كان لدييغو مارادونا من قبل.

ويصارع ليفربول لاحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي في ظل منافسة قوية مع مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي خلف مانشستر سيتي المتصدر والقريب للغاية من التتويج بلقب البريميرليغ.

وأضاف صلاح (25 عامًا) أن “قرعة دور الـ 8 لدوري الأبطال جاءت جيدة للغاية، نعرف سيتي جيدًا وهم يعرفوننا أيضًا، وسنعمل بكل تأكيد جاهدين للوصول إلى الدور قبل النهائي، أريد الفوز بدوري الأبطال”.

وبمجرد الانتهاء من الموسم المحلي سيتفرغ صلاح لقيادة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم في روسيا ضمن المجموعة الأولى إلى جوار أوروغواي والسعودية وأصحاب الأرض والجمهور.

وأبدى صلاح تفاؤله ببلوغ منتخب بلاده مراحل متقدمة في البطولة قائلًا إن “ألمانيا قادرة على بلوغ المراحل المتقدمة في المونديال ويمكن لمصر أن تذهب بعيدًا أيضًا، التشكيلة الحالية لمصر تضم لاعبين شبانًا قادرين على تقديم أقصى ما لديهم لتحقيق هذا الهدف إلى جوار أصحاب الخبرة”.