منتخب البرازيل يستخدم منشآت توتنهام استعدادًا لكأس العالم

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه وقّع اتفاقًا مع توتنهام هوتسبير لاستخدام منشآت الفريق اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز استعدادًا لكأس العالم في روسيا.

وستتدرب البرازيل بطلة العالم 5 مرات في لندن من أجل مباراتين وديتين أمام كرواتيا في الثالث من يونيو، باستاد سيتم تحديده فيما بعد، والنمسا في العاشر من الشهر ذاته في فيينا.

وأضاف الاتحاد البرازيلي في بيان: “بالإضافة إلى المباراتين الوديتين أصبحت الشراكة رسمية مع توتنهام الذي سيسمح لنا باستخدام منشآته من أجل التدريب بدءًا من 28 مايو”.

“المنتخب البرازيلي سيحصل على صالة لياقة بدنية وحمام سباحة وملعبين رسميين بالإضافة إلى فندق افتتح مؤخرًا داخل مركز التدريب”.

وتبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة سويسرا يوم 17 يونيو قبل أن تواجه كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.

وتلعب البرازيل مباراة ودية ضد روسيا في موسكو يوم الجمعة قبل أن تحل ضيفة على ألمانيا بطلة العالم في برلين بعد ذلك بـ 4 أيام.