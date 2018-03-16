ضربة قوية لمنتخب البرازيل.. فيليبي لويس قد يغيب عن كأس العالم

قال أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن مدافعه فيليبي لويس، أُصيب بكسر في الساق، الليلة الماضية، خلال الفوز على لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي، بما يعني احتمال غياب اللاعب الدولي البرازيلي عن بقية الموسم وعن بطولة كأس العالم.

وخرج الظهير الأيسر محمولًا على محفة؛ بعد التحام مع المهاجم إيدر، بعد مرور أكثر قليلًا من 60 دقيقة من زمن المباراة التي انتهت بفوز فريقه 5/1على منافسه الروسي.

وقال بيان للنادي، اليوم الجمعة: “خضع فيليبي لويس لفحوص طبية مباشرة بعد عودته إلى مدريد، أكدت إصابته بكسر في ساقه اليسرى”.

ولم يحدد أتلتيكو مدريد الذي تأهل لدور الـ 8 في الدوري الأوروبي بعد الفوز بمجموع المباراتين 8/1 على لوكوموتيف، الوقت المتوقع لغياب المدافع البرازيلي عن الملاعب.

ولكن يبدو أن الإصابة ستحرمه على الأرجح من المشاركة في كأس العالم في روسيا التي تنطلق في يونيو المقبل.

وشارك المدافع في 31 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وكانت آخر مرة لعب فيها أمام كولومبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الخامس من سبتمبر 2017. لكن المدرب تيتي استبعده من آخر تشكيلتين للمنتخب؛ بسبب الإصابة.

وبهذه الإصابة يكون عدد اللاعبين (من غير حراس المرمى) الجاهزين بدنيًا في الفريق الأول لأتلتيكو مدريد تقلص إلى 16 لاعبًا فقط، في وقت يسعى فيه الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني إلى تقليل فارق النقاط الـ 8 التي تفصله عن برشلونة المتصدر، خلال الفترة المتبقية من عمر الدوري.