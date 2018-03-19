لماذا محمد صلاح الأحق بالفوز بجائزة لاعب الموسم أكثر من دي بروين؟

لا شك أن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لن تخرج عن الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول والنجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي، حيث نجح كلاهما في مساعدة فريقيهما على الفوز بالعديد من المباريات خلال الموسم الجاري من خلال صناعة وتسجيل الأهداف.

ووفقًا لموقع “101greatgoals” حسم نجم الكرة الإسكتلندية السابق كريغ بيرلي موقفه من الجدل الدائر حول هذه الجائزة بإعلان منح صوته لصلاح إذ يعتقد النجم الإسكتلندي السابق أن صلاح الأحق بهذه الجائزة بعد نجاحه في إحراز هذا الكم المذهل من الأهداف خلال الموسم الحالي مع الفريق.

وكشف بيرلي خلال حديثه مع شبكة “إي إس بي إن” الرياضية عن أحقية النجم المصري بالجائزة قائلًا: “بالتأكيد هناك تفوق واضح لصلاح نظرًا لعدد الأهداف التي سجلها مع ليفربول خلال مباريات الدوري الإنجليزي، حيث وصل صلاح لهدفه الثامن والعشرين بعد تسجيل رباعية أمام واتفورد وهو أكثر من عدد الأهداف التي سجلها أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الكبرى”.

وتابع أن “تفوق صلاح لم يقتصر فقط على تجاوز المعدل التهديفي لهاري كين وسيرخيو أغويرو أصعب منافسيه بالدوري، بل نجح صلاح في تخطي المعدل التهديفي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني، وتشيرو إيموبيلي هداف الدوري الإيطالي، وروبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني، بالإضافة إلى تخطي المعدل التهديفي لماكينة الأهداف الأوروغوايانية إدينسون كافاني هداف الدوري الفرنسي”.

واستطرد قائلًا إن “نجاح صلاح في تسجيل 36 هدفًا بجميع المسابقات أمر يستحق الإشادة ومن الصعب تجاوز هذا الرقم بسهولة”.

ويعد المنافس الرئيس لصلاح على هذه الجائزة هو نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروين، وبالنظر إلى المعدل التهديفي لكلا النجمين، نجد عدم وجود أي وجه للمقارنة حيث يظهر تفوق واضح للنجم المصري على نظيره البلجيكي.

ولكن ماذا لو نجح مانشستر سيتي في إقصاء الريدز خارج بطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهات ربع النهائي من البطولة؟ وعدم نجاح ليفربول في التواجد ضمن المراكز الأربعة المؤهلة لبطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل؟ هل سيظل صلاح هو الأحق بحصد الجائزة؟

يعتقد النجم الإسكتلندي السابق أن صلاح يستحق الحصول على الجائزة حتى في حالة حدوث كل هذه الأسئلة المطروحة، ويوضح كريغ بيرلي رأيه قائلًا: “لا شك أن مانشستر سيتي هو الفريق الأفضل هذا الموسم ولا أستطيع إخفاء إعجابي بنجم الستيزنز دي بروين لأنه الأفضل على مستوى الدوري الإنجليزي، ولكن بالنظر إلى مستوى النجمين أثناء جميع مباريات الموسم لا يمكن إغفال المعدل التهديفي الرائع لصلاح، أعتقد أنه من الصعب عدم منحه هذه الجائزة بعد هذا الموسم الرائع، وبالتأكيد هو لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي حتى هذه اللحظة”.

مواجهة دوري الأبطال

قد تكون هذه المباراة نقطة حاسمة في الصراع على جائزة أفضل لاعب بالموسم، ففي حالة نجاح أي من اللاعبين في صناعة الفارق مع فريقه للعبور إلى المربع الذهبي من البطولة سوف تكون له الأفضلية للحصول على الجائزة، خاصة في حالة تمكن دفاعات السيتزنز من إيقاف خطورة صلاح من خلال فرض رقابة صارمة مثل التي نفّذها آشلي يونغ على النجم المصري خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في اللقاء الأخير بين الفريقين، بالإضافة إلى تألق النجم البلجيكي ومساهمته في صعود فريقه إلى الدور المقبل، فقد تكون هذه فرصة جيدة لعودة دي بروين للتنافس على الجائزة وتقليص حظوظ صلاح صاحب الفرصة الأكبر في حصد الجائزة.