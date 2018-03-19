أوباميانغ يستعرض سياراته أمام فندق إقامته في لندن (صور)

مازال المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، المنتقل إلى آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، يستقر في فندق فخم في لندن، ولم ينتقل لشقة خاصة، حيث يبحث عن مكان لإقامته.

وفي انتظار الاستقرار النهائي في منزله الخاص، جلب المهاجم الغابوني 4 من سياراته ووضعها في مرآب الفندق، ويبلغ ثمنها 850 ألف جنيه إسترليني.

ويملك النجم الغابوني عددًا من السيارات الغالية، يتكون تقريبًا من 13 سيارة يبلغ ثمنها أكثر من 3 ملايين يورو، وينتظر إيجاد سكن لائق؛ لجلبها كلها من دورتموند الألمانية.

وجلب النجم الغابوني 4 سيارات، وهي من أنواع: بورش وفيراري ولاند روفر ولامبورغيني.

وانتقل النجم الغابوني إلى آرسنال قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 63 مليون يورو، وسجل 3 أهداف في 6 مباريات.