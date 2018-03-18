بعد رباعية مذهلة في شباك واتفورد.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام مع نادي ليفربول (فيديوغراف)

سجل اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، سوبر هاتريك في مباراته أمام واتفورد التي انتهت بخماسية نظيفة، يوم السبت، في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي، ليحقق أرقامًا قياسية رائعة.

– أصبح صلاح أول مصري يسجل رباعية في الدوري الإنجليزي.

– أكثر لاعب يسجل بموسمه الأول في تاريخ ليفربول.

– أول لاعب يسجل 4 أهداف مع الريدز منذ أن سجل لويس سواريز أمام نورويتش في ديسمبر 2013.

– أول لاعب في البريميرليغ يسجل 4 أهداف من 4 تسديدات منذ أن أحرز أرشافين رباعية لآرسنال أمام ليفربول في 2009.