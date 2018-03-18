كلوب يرفض مقارنة محمد صلاح بميسي.. وأوين يثير عشاقه بتغريدة عن النجم المصري

رفض يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، مقارنة النجم المصري محمد صلاح بليونيل ميسي، هداف برشلونة، التاريخي وقائد الأرجنتين خاصة بعد تسجيل صلاح أربعة أهداف في فوز الفريق بخماسية نظيفة على واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح، البالغ 25 عامًا، أربعة أهداف ليحقق رقمًا قياسيًا لليفربول ويقوده للمركز الثالث في الدوري بخماسية على واتفورد.

ودخل الجناح المصري المباراة وهو يتقاسم صدارة هدافي الدوري مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، برصيد 24 هدفا لكل منهما لكنه أنهى اليوم وهو يتقدم عليه بأربعة أهداف.

ويعقد البعض مقارنات بين صلاح وميسي، خاصة في طريقة تسجيل الأهداف وتحديدًا الهدف الأول والثالث، حيث تتشابه مع الطريقة التي يسجل بها الهداف التاريخي لبرشلونة.

وقال كلوب ردًا على سؤال بشأن المقارنة بين صلاح وميسي: “صلاح يسير في الطريق الصحيح وهذا جيد، ولكني لا أعتقد أنه أو أي شخص آخر يريد مقارنته بميسي، آخر لاعب أتذكر أنه كان له مثل تأثير ميسي على فريقه كان دييغو مارادونا على ما أعتقد”.

وأضاف: “صلاح رائع وهو يسير بشكل جيد ويملك المهارات ومستواه ثابت ويساعدنا كثيرًا وهو مع زملائهم يحبون اللعب سويًا وهذا جيد”.

وأشاد المدير الفني الألماني كذلك بالسنغالي ساديو ماني الذي وصف أداءه خلال المباراة بالناضج والذي ساعد زملاءه على التألق.

وبات صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل أربعة أهداف في مباراة بالدوري منذ لويس سواريز في 2013 قبل انتقاله إلى برشلونة.

من جانبه، أشاد المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، الفائز بالكرة الذهبية عام 2001، بالنجم المصري في تغريدة على حسابه على “تويتر” ودفعت عشاقه للتفاعل والجدل حولها.

وكتب أوين: “كنت أعتقد أن تسجيل الأهداف هي المهمة الصعبة في كرة القدم، لكن محمد صلاح جعلني أعيد النظر في هذه النظرية”.

ولعب أوين لليفربول 8 مواسم من 1996 إلى 2004 قبل أن يرحل لريال مدريد وسجل 158 هدفًا في 297 لقاء ويعتبر ثامن هدافي الفريق عبر تاريخه، لكن أفضل إنجازاته كان تسجيله 28 هدفًا في كل المسابقات وهو الرقم الذي تجاوزه محمد صلاح حاليًا.

وأدت التغريدة لنقاش كبير بين متابعي الدولي الإنجليزي السابق، حيث أشاد العديد من المتابعين بتغريدة أوين، بينما اعتبرها البعض مبالغ فيها لكن الجميع اعتبر النجم المصري لاعبًا استثنائيًا ومميزًا.