مانشستر يونايتد ثاني المتأهلين لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر يونايتد، مساء السبت، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون بهدفين دون رد في دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة.

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 37.

وأضاف الصربي نيمانيا ماتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 83 من زمن اللقاء ليخرج الفريق المضيف فائزًا باللقاء.

بذلك، بات مانشستر يونايتد ثاني المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة بعدما حجز توتنهام في وقت سابق اليوم بطاقة التأهل الأولى بالفوز على سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة.

بهذا التأهل، صالح مانشستر يونايتد جماهيره بعد الخروج من ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) الخميس الماضي على يد إشبيلية الإسباني.