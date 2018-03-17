هل يرتدي مانشستر يونايتد قميصا ورديا الموسم المقبل؟ (صور)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شكل القميص الجديد لمانشستر يونايتد خارج ملعبه وهو باللون الوردي لكن جماهير النادي غير مقتنعة بأن هذا القميص سيرتديه رجال جوزيه مورينيو الموسم المقبل 2018/2019.

ونشر حساب موقع 101 Great Goals على تويتر تسريب صورة القميص منذ فترة نقلا عن موقع “فوتي هيد لاينز” الشهير بتسريب قمصان الأندية وكذلك المنتخبات المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

ويظهر القميص الذي من المرجح أن يستخدمه يونايتد في مبارياته خارج “أولد ترافورد” في الموسم المقبل باللون الوردي وخطوط سوداء.

ويبدو تصميم القميص بسيطا بالمقارنة مع القمصان السابقة لمانشستر يونايتد التي تنتجها “أديداس” خاصة القميص الأحمر الأساسي للنادي.

وعلق أحد مشجعي يونايتد عبر حسابه على تويتر: “هل تم غسيل القمصان الحمراء مع البيضاء معا ليخرج هذا اللون؟”.

وحال ارتداء هذا اللون بالفعل الموسم المقبل ستكون المرة الأولى في تاريخ النادي التي يرتدي فيها لاعبوه اللون الوردي.